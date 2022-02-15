У Польщі відкрили Центр допомоги для американців, які їдуть з України

У Польщі відкрили Центр допомоги для американців, які їдуть з України

Громадяни США, які виїжджають з України, мають надати чинний американський паспорт і підтвердження вакцинації проти COVID-19.

Ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною через зростання загрози російських військових дій, а умови можуть погіршитися без попередження. Громадянам США в Україні слід негайно виїхати, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт.

Про це повідомили в посольстві США в Україні.

"Ми рекомендуємо тим, хто їде до Польщі сушею з України, перетинати кордон на прикордонних переходах Корчова-Краковець чи Медика-Шегині. Посольство США відкрило Welcome Center поряд із цими пунктами перетину кордону для надання допомоги громадянам США, які в'їжджають до Польщі з України", — уточнили там.

Американці, яким потрібна допомога, можуть звернутися до консультаційного центру, який розташований у конференц-залі на другому поверсі готелю SPA Gloria за адресою Sybiraków 31, 37−700 Przemyśl, Польща.

Зазначається, що в більшості випадків громадяни США, які виїжджають з України, мають надати чинний американський паспорт і підтвердження вакцинації проти COVID-19. Мандрівникам також рекомендується надати негативний результат тесту ПЛР або експрес-тесту на COVID-19, зробленого якомога раніше.

Нагадаємо:

Через ймовірну загрозу російської агресії президент США Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну. Він додав, що американських військових не посилатимуть в зону ймовірного конфлікту.

Також до Львова тимчасово переносять і американське консульство в Україні.

Чи готовий Львів приймати посольства і консульства іноземних держав | Новини України

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