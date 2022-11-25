Уэльс – Иран: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

В пятницу, 25 ноября, в матче 2-го тура группы B чемпионата мира-2022 по футболу сборная Уэльса сыграет с Ираном.

Поединок состоится на стадионе "Ахмед бин Али" в Эр-Раяне. Стартовый свисток раздастся в 12:00 по киевскому времени.

Помимо Уэльса и Ирана в этом квартете также играют сборные Англии и США. Они проведут очную встречу первого тура также 25 ноября, но в 21:00 по киевскому времени.

В плей-офф (1/8 финала) выйдут две лучшие команды каждой группы.

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Где смотреть матч Уэльс – Иран

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать по региональным каналам Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Уэльс – Иран

В предстоящем поединке букмекеры предпочитают сборную Уэльса. На их победу можно поставить с коэффициентом 2,11. Ничья – 3,20. Коэффициент на триумф иранцев составляет 4,20.

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