У п'ятницю, 25 листопада, в матчі 2-го туру групи B чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Уельсу зіграє з Іраном.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ахмед бін Алі" в Ер-Раяні. Стартовий свисток пролунає о 12:00 за київським часом.

Крім Уельсу та Ірану, у цьому квартеті також грають збірні Англії та США. Вони проведуть очну зустріч першого туру також 25 листопада, але о 21:00 за київським часом.

До плейоф (1/8 фіналу) вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

Дивіться також: Чемпіонат світу з футболу 2022: групи та турнірні таблиці

Де дивитися матч Уельс – Іран

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

Дивіться також: Чемпіонат світу з футболу-2022: хто транслюватиме турнір в Україні, де дивитися матчі

Прогнози букмекерів на матч Уельс – Іран

У майбутньому поєдинку букмекери надають невелику перевагу збірній Уельсу. На їхню перемогу можна поставити з коефіцієнтом 2,11. Нічия – 3,20. Коефіцієнт на тріумф іранців становить 4,20.

Читайте також:

Чемпіонат світу-2022: календар і результати всіх матчів

Збірна Німеччини провела акцію протесту на ЧС-2022, міністерка внутрішніх справ надягла заборонену пов'язку (фото)

ЧС-2022: Швейцарія здобула мінімальну перемогу, Південна Корея та Уругвай не визначили сильнішого