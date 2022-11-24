Валлійців не бачать очевидним фаворитом зустрічі.
У п'ятницю, 25 листопада, в матчі 2-го туру групи B чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Уельсу зіграє з Іраном.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ахмед бін Алі" в Ер-Раяні. Стартовий свисток пролунає о 12:00 за київським часом.
Крім Уельсу та Ірану, у цьому квартеті також грають збірні Англії та США. Вони проведуть очну зустріч першого туру також 25 листопада, але о 21:00 за київським часом.
До плейоф (1/8 фіналу) вийдуть дві найкращі команди кожної групи.
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Де дивитися матч Уельс – Іран
На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.
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Прогнози букмекерів на матч Уельс – Іран
У майбутньому поєдинку букмекери надають невелику перевагу збірній Уельсу. На їхню перемогу можна поставити з коефіцієнтом 2,11. Нічия – 3,20. Коефіцієнт на тріумф іранців становить 4,20.
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