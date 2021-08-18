"Ух, какая": Ломаченко похвастался солидным уловом на рыбалке

"Ух, какая": Ломаченко похвастался солидным уловом на рыбалке

Экс-чемпион мира активно проводит время между боями.

Украинский боксер Василий Ломаченко поделился с поклонниками своими новыми успехами на рыбалке.

33-летний легковес опубликовал в Instagram фото, на котором похвастался пойманной большой щукой.

instagram.com/lomachenkovasiliy

Пользователи оценили успехи Василия похвальными комментариями. "Хороший улов, чемп", "Хороший трофей", "Красава", "Хорошая тренировка", "Знатная рыбешка", "Ух, какая", "Красивый человек красиво отдыхает", - писали они.

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В своем последнем бою, который состоялся в ночь на 27 июня, Ломаченко победил японца Масаеши Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.

японца техническим нокаутом в девятом раунде. После поединка отец и тренер Лопеса Теофимо-старший заявил, что реванш между его сыном и украинцем может произойти уже в декабре 2021 года.

заявил, что реванш между его сыном и украинцем уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Ломаченко позвали рыбачить в Россию.

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