Украина выиграла первое "золото" на чемпионате Европы-2024 по борьбе

Ирина Коляденко в третий раз в карьере стала победительницей континентального первенства.

Украинка Ирина Коляденко завоевала "золото" в женской вольной борьбе на чемпионате Европы 2024 года, который проходит в румынском Бухаресте.

25-летняя украинская спортсменка победила в весовой категории до 65 кг.

В финальном поединке Коляденко одолела Екатерину Зеленых из Румынии – 6:0.

Для Ирины это третья в карьере золотая награда континентального первенства. В 2021 и 2023 годах она побеждала на ЧЕ в весе до 62 кг, в этой же категории Коляденко завоевала "бронзу" на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Добавим, что во второй день финалов Евро-2024 в женской вольной борьбе сборная Украины завоевала три награды. Кроме "золота" Коляденко, бронзовыми призерками соревнований стали Соломия Выннык (до 57 кг) и Юлия Ткач-Остапчук (до 62 кг).

Всего же у женской сборной Украины по вольной борьбе уже шесть медалей на текущем ЧЕ. Ранее серебряные награды завоевали Алина Филипович, Татьяна Сова-Рижко и Анастасия Осняч (Шустова).

Напомним, на Евро-2024 украинцы могут похвастаться достижениями и в греко-римской борьбе, где "серебро" завоевал Александр Грушин (до 63 кг), а "бронзу" выиграли Жан Беленюк (до 87 кг), Парвиз Насибов (до 72 кг). и Ярослав Фильчаков (до 82 кг).

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