Украина завоевала медаль в первой гонке на чемпионате Европы по биатлону

Сборная Украины выиграла медаль уже в первой гонке чемпионата Европы по биатлону, который стартовал в швейцарском Ленцерхайде. "Серебро" в индивидуальной гонке завоевала Юлия Джима.

Лидер женской сборной Украины на протяжении дистанции закрыла 19 из 20 мишеней, допустив лишь один промах. В итоге это якобы позволило ей занять третье место.

Однако после завершения гонки результаты пересмотрели. Система электронного отслеживания результатов ошибочно не учла два промаха итальянки Микелы Каррары, выигравшей гонку. После пересмотра результатов итальянке были добавлены две минуты штрафа, из-за чего она опустилась с первого места на 11-е. Следовательно, Джима отыграла еще одну позицию и сменила "бронзу" на "серебро".

Чемпионкой Европы стала немка Лиза Мария Шпарк – она отработала безошибочно на стрельбище и всего на 5,5 секунды превзошла результат Джимы.

Что касается других представительниц Украины, то Анна Кривонос стала 16-й, Анастасия Меркушина – 24-й, Любовь Кипяченкова – 35-й, а Елена Билосюк – 40-й.

Чемпионат Европы по биатлону-2023: результаты женской индивидуальной гонки

1. Лиза Мария Шпарк (Германия, 0+0+0+0) +47.7

2. Юлия Джима (Украина, 0+1+0+0) +53.2

3. Селина Гротиан (Германия, 0+0+0+2) +1:21.0

4. Ванесса Хинц (Германия, 0+0+0+1) +1:25.6

5. Тильда Йоханссон (Швеция, 0+0+2+0) +1:36.9

...

16. Анна Кривонос (0+0+1+0) +2:55.3

24. Анастасия Меркушина (1+1+0+1) +3:41.0

35. Любовь Кипяченкова (1+1+0+1) +4:52.5

40. Елена Билосюк (0+0+0+3) +5:06.0

Сегодня на ЧЕ-2023 по биатлону также состоится мужская индивидуальная гонка, начало – в 15.00 по киевскому времени. В ней примут участие шесть украинцев: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Тарас Лесюк и Артем Тищенко.

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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