Украинка Буденко выиграла "бронзу" первенства мира по фехтованию в ОАЭ

Украинка Буденко выиграла "бронзу" первенства мира по фехтованию в ОАЭ

Украинской спортсменке не удалось победить соперницу из США.

Украинская фехтовальщица Екатерина Буденко завоевала "бронзу" на проходящем в Дубае чемпионате мира среди юниоров и кадетов.

На пути к пьедесталу рапиристка победила Малак Хамзу из Егепту (15:7), американку Зандер Родес (15:11), израильтянку Лиор Друк (15:11), японку Хийори Накаде (15:14) и в четвертьфинале – свою партнершу. по команде Ольгу Сопит (15:14).

В 1/2 финала соревнований Буденко уступила американке Лорен Шраггс (7:15), которая разыграет "золото" в поединке с Юзухой Такеяма – японка вырвала победу у британки Каролины Стачбери (15:14).

Первенство мира по фехтованию продлится до 10 апреля.

Напомним, украинский борец греко-римского стиля Владлен Козлюк завоевал бронзовую награду на Чемпионате Европы-2022 в Будапеште.

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