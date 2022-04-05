Українка Буденко виграла "бронзу" першості світу з фехтування в ОАЕ

Українка Буденко виграла "бронзу" першості світу з фехтування в ОАЕ

Українській спортсменці не вдалося перемогти суперницю з США.

Українська фехтувальниця Катерина Буденко завоювала "бронзу" на чемпіонті світу серед юніорів та кадетів, що триває у Дубаї.

На шляху до п’єдесталу рапіристка перемогла Малак Хамзу з Єгепту (15:7), американку Зандер Родес (15:11), ізраїльтянку Ліор Друк (15:11), японку Хійорі Накаде (15:14) та у чвертьфіналі – свою партнерку по команді Ольгу Сопіт (15:14).

В 1/2 фіналу змагань Буденко поступилася американці Лорен Шраггс (7:15), яка розіграє "золото" у поєдинку з Юзухою Такеяма – японка вирвала перемогу у британки Кароліни Стачбері (15:14).

Першість світу з фехтування триватиме до 10 квітня.

Нагадаємо, що український борець греко-римського стилю Владлен Козлюк завоював бронзову нагороду на Чемпіонаті Європи-2022 в Будапешті.

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