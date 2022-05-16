Украинские фехтовальщики стали серебряными призерами Кубка Европы в Германии

Сборная Украины по фехтованию на шпагах выиграла серебряные медали на этапе Кубка Европы в германском Хайденхайме.

Украинская команда, завоевавшая "бронзу" на предыдущем этапе Кубка мира в Париже, сумела превзойти свое достижение на соревнованиях в Германии.

В составе сборной Украины "серебро" Кубка Европы добыли в борьбе Ян Сич, Никита Кошман, Виталий Свистиль и Евгений Макиенко, который в этот раз заменил травмированного серебряного призера Олимпиады-2020 Игоря Рейзлина.

На турнире в Германии "сине-желтые" одержали три победы. В 1/8 финала украинцы одолели Эстонию - 45:40. А в четвертьфинале победили с аналогичным счетом французов. В полуфинале наша команда разобралась с хозяевами соревнований немцами - 45:36.

К сожалению, в "золотой" схватке украинские фехтовальщики не справились с Италией - 31:36.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Украина с безумным отрывом выиграла медальный зачет Дефлимпиады, завоевав рекордное количество наград.

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