Українські фехтувальники стали срібними призерами Кубка Європи в Німеччині

Збірна України з фехтування на шпагах виграла срібні медалі на етапі Кубка Європи в німецькому Гайденгаймі.

Українська команда, яка завоювала "бронзу" на попередньому етапі Кубка світу в Парижі, зуміла перевершити своє досягнення на змаганнях у Німеччині.

У складі збірної України "срібло" Кубка Європи вибороли Ян Сич, Микита Кошман, Віталій Свистіль і Євген Макієнко, який цього разу замінив травмованого срібного призера Олімпіади-2020 Ігора Рейзліна.

На турнірі в Німеччині "синьо-жовті" здобули три перемоги. В 1/8 фіналу українці здолали Естонію - 45:40. А у чвертьфіналі перемогли з аналогічним рахунком французів. У півфіналі наша команда розібралася з господарями змагань німцями - 45:36.

На жаль, у "золотій" сутичці українські фехтувальники не впоралися з Італією - 31:36.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Україна з шаленим відривом виграла медальний залік Дефлімпіади, виборовши рекордну кількість нагород.

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