Украинский "Халк" впервые проиграл на профессиональном ринге – его обидчик хочет биться с Усиком (видео)

Украинский боксер сверхтяжелого веса Игорь Шевадзуцкий уступил представителю ДР Конго Мартину Баколе в поединке, который состоялся в польском Жешуве.

33-летний украинец уже во втором раунде украинец побывал в нокдауне, но сумел подняться и продолжить бой.

Однако соперник все чаще доставал нашего соотечественника мощными ударами. Во время третьей трехминутки рефери решил остановить избиение украинца и зафиксировал победу африканца техническим нокаутом.

Обзор боя

Для Шевадзуцкого это поражение стало первым на профиринге. Ранее он одержал 10 побед, из которых 8 – нокаутом.

У Баколе 19 побед в 20 боях, он проиграл только однажды – американцу Майклу Хантеру в октябре 2018 года.

После победы над Шевадзуцким конголезец выразил желание встретиться в ринге с топами супертяжелого дивизиона, среди которых и чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик.

"Я первый, кто смог остановить Шевадзуцкого. Теперь я хочу Диллиана Уайта, Даниэля Дюбуа, Александра Усика. А почему бы не побиться с Усиком? Почему бы не выйти против Деонтея Уайлдера? Я вызываю этих людей, потому что знаю, что могу их остановить", – цитирует слова Баколе Sky Sports.

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