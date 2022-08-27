Уничтожил соперника 9 голами: "Ливерпуль" одержал первую победу в сезоне АПЛ

В субботу, 27 августа, в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" принимал "Борнмут".

"Ливерпуль" в домашнем матче АПЛ уничтожил "Борнмут" – 9:0 .

Рогромный счет "мерсисайдцы" имели уже в конце первого тайма – отличились Луис Диас, Гарви Эллиотт, Трент Александер-Арнольд, Роберто Фирмино и Вирджил ван Дейк.

Во второй половине встречи команда Клоппа еще четырежды расстреляла ворота соперника. Дублями отличились Диас и Фирмино, еще один гол забил Фабио Карвалью, а также Крис Мефам отличился автоголом.

Отметим, что кроме двух глав Фирмино также отличился тремя ассистами.

Это первая победа "Ливерпуля" в АПЛ. Ранее "мерсисайдцы" уступили "Манчестер Юнайтед" (2:1), сыграли вничью с "Кристалл Пелас" (1:1) и "Фулхэмом" (2:2)

После четырех туров "Ливерпуль" находится на 8 месте с 5 баллами, а "Борнмут" занимает 16 строчку (3 очка);

В следующем туре "мерсисайдцы" встретятся с "Астон Виллой", а "Борнмут" определит более сильного с "Вулверхэмптоном".

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