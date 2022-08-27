Соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов одержал уверенную победу в Бундеслиге

В субботу, 27 августа, в рамках 4-го тура германской Бундеслиги РБ Лейпциг принимал "Вольфсбург".

РБ Лейпциг победил в домашнем матче Бундеслиги "Вольфсбург" – 2:0 .

Победу "быкам" принес дубль Кристофер Нкунку. Француз удачно реализовал 11-метровый на пятой минуте матча, а затем забил под конец встречи.

РБ у Лейпцига пять очков и замыкает топ-10 турнирной таблицы Бундеслиги. "Вольфсбург" с двумя очками находится на 14-м месте.

В следующем туре соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов встретится с триумфатором Лиги Европы – "Айнтрахтом". "Волки" определят более сильного с "Кельном".

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