Усик подождет: Фьюри узнал имя следующего соперника

Британец должен сначала выйти на ринг со своим соотечественником.

Всемирный боксерский совет (WBC) обязал временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Диллиана Уайта (28-2, 18 КО) и чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) начать переговоры о поединке .

Об этом сообщает Boxing Scene.

WBC санкционировал бой и издал приказ о начале периода открытых переговоров между Фьюри и Уайтом. Об этом уведомилиTop Rank Боба Арума и Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена, а также Matchroom Boxing Эдди Хирна.

Периоды открытых переговоров обычно длятся 30 дней, но представителям Фьюри и Уайта может быть предоставлено дополнительное время в связи с приближающимся перерывом на время праздников.

Если представители Фьюри и Уайта не придут к соглашению, WBC объявит о начале торгов, что позволит любому промоутеру сделать предложение о праве на продвижение боя.

Стоит отметить, что WBC не упомянули о разделе призового фонда в случае торгов, который обычно составляет 70/30 в пользу чемпиона.

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