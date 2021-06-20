В ДТП погибла рекордсменка Екатерина Долган

В 2020 году девушка установила рекорд, преодолев максимальное расстояние на спортивном тренажере.

19 июня во время аварии на трассе Киев-Прилуки погибла 21-летняя рекордсменка Национального Реестра Рекордов Украины в номинации "Самый длительный непрерывный бег на беговом тренажере" Екатерина Долган.

Об этом в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

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"Еще два дня назад она участвовала в своем очередном забеге в Сумах. И впереди была еще вся жизнь, масса планов, побед и мечтаний. Когда мы готовили ее рекорд, мы назвали Катю "Бегущая за Солнцем". Легкого бега тебе в Вечность, девочка", — прокомментировала Лана Ветрова.

Екатерина Долган — кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, призер многочисленных соревнований и Чемпионатов Украины. 9 сентября 2020 года девушка установила рекорд, преодолев максимальное расстояние на спортивной тренажере. В этот день Екатерина Долган пробежала за 5 часов 51 км без перерыва на отдых.

Напомним, в Турции погибла украинка Анжелика Срабьянц родом из Сум, которая несколько лет жила в Стамбуле с местным мужчиной. Девушка просила у мужа о помощи, однако тот вместо помощи снимал событие на камеру.

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