У ДТП загинула рекордсменка Катерина Долган

У 2020 році дівчина встановила рекорд, подолавши максимальну відстань на спортивному тренажері.

19 червня під час аварії на трасі Київ-Прилуки загинула 21-річна рекордсменка Національного Реєстру Рекордів України в номінації "Найтриваліший безперервний біг на біговому тренажері" Катерина Долган.

Про це у Facebook повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

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"Ще два дні тому вона брала участь у своєму черговому забігу в Сумах. І попереду було ще все життя, маса планів, перемог і мрій. Коли ми готували її рекорд, ми назвали Катю "Та, що біжить за Сонцем". Легкого бігу тобі у Вічність, дівчинко", - прокоментувала Лана Вєтрова.

Катерина Долган - кандидатка в майстри спорту з легкої атлетики, призерка численних змагань та Чемпіонатів України. 9 вересня 2020 року дівчина встановила рекорд, подолавши максимальну відстань на спортивному тренажері. Цього дня Катерина Долган пробігла за 5 годин 51 км без перерви на відпочинок.

Нагадаємо, у Туреччині загинула українка Анжеліка Сраб'янц родом із Сум, яка кілька років проживала в Стамбулі з місцевим чоловіком. Дівчина просила в чоловіка про допомогу, проте той натомість все знімав на камеру.

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