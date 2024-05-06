"Верес" одержал волевую победу над "Минаем" и выбрался из зоны прямого вылета из УПЛ (видео)

Ровенский клуб оформил камбэк в игре против закарпатцев, увеличив свои шансы остаться в элитном дивизионе.

"Верес" на своем поле обыграл "Минай" в заключительном матче 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно закончился со счетом 3:1 .

Уже на 5-й минуте встречи гостей вывел вперед Артур Ременяк. Однако ровенская команда еще до перерыва отыгралась – Яго Сиккейра отличился на 30-й минуте.

Во втором тайме команда Олега Шандрука забила еще дважды и в итоге одержала волевую победу. На 62-й минуте точный удар нанес Виталий Дахновский, а на 87-й минуте Дмитрий Шастал добил мяч в ворота после того, как голкипер минайцев Александр Кемкин парировал его удар с пенальти.

Обзор матча "Верес" – "Минай"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Верес" (23 очка) обошел "Металлист 1925" (22 балла) и покинул зону прямого вылета из УПЛ, поднявшись на 14-е место. "Минай" (19 пунктов) остался на последней позиции.

В следующем туре УПЛ ровенский клуб 13 мая встретится с "Зарей", а подопечные Желько Любеновича 11 мая померяются силами с "Ворсклой".

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