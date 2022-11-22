Звезда "Баварии" пропустит первый матч сборной Германии на ЧМ-2022

Сане не сыграет против Японии из-за травмы.

Вингер мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Лерой Сане пропустит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года против Японии.

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Отмечается, что Сане возобновляется после травмы колена.

Остальные игроки сборной Германии в строю и провели предматчевую тренировку на базе в Аль-Шамали.

В этом сезоне Сане провел за "Баварию" 19 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

Напомним, что из-за травм Бундестим не смогли усилить нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс, форвард РБ "Лейпцига" Тимо Вернер и нападающий "Баварии" Садио Мане.

Матч Германия – Япония состоится в среду, 23 ноября. Начало – в 15:00 по Киеву.

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