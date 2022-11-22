Зірка "Баварії" пропустить перший матч збірної Німеччини на ЧС-2022

Сане не зіграє проти Японії через травму.

Вінгер мюнхенської "Баварії" та збірної Німеччини Лерой Сане пропустить матч 1-го туру групового етапу чемпіонату світу 2022 проти Японії.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

Зазначається, що Сане поновлюється після травми коліна.

Решта гравців збірної Німеччини в строю і провели передматчеве тренування на базі в Аль-Шамалі.

У цьому сезоні Сане провів за "Баварію" 19 матчів, у яких забив 10 голів і зробив 6 результативних передач.

Нагадаємо, що через травми Бундестім не змогли підсилити нападник дортмундської "Боруссії" Марко Ройс, форвард РБ "Лейпцига" Тімо Вернер та нападник "Баварії" Садіо Мане.

Матч Німеччина – Японія відбудеться у середу, 23 листопада. Початок – о 15:00 за Києвом.

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