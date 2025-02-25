200 миллиардов евро российских активов: как ЕС может использовать их против Кремля

Европейские лидеры должны принять решение в ближайшее время, ведь от этого зависит не только экономическая стабильность ЕС, но и дальнейшая поддержка Украины.

Пока президент США Дональд Трамп делает вид, что только у него есть ключевые карты для переговоров по завершению войны в Украине, у Европейского Союза есть "секретное оружие" — 200 миллиардов евро замороженных активов России.

Об этом сообщает Politico.

Львиная доля этих средств хранится в брюссельском финансовом учреждении Euroclear и приносит процентный доход.

Для сравнения, США имеют только 5 миллиардов долларов российских активов, которые могут быть конфискованы.

В Европе нет единого мнения по использованию этих средств. Сторонники их размораживания, в частности, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, считают, что эти деньги могут заменить американскую помощь, если Вашингтон уменьшит поддержку Украины.

"Замороженными российскими активами мы можем заменить американскую помощь, если США все-таки решат больше не поддерживать Украину", — заявил Цахкна.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что юридические вопросы не могут быть препятствием, и нужна только политическая воля для принятия решения.

В то же время, среди противников такого шага – Франция, Германия, Италия, Испания и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Они опасаются, что использование активов отпугнет международных инвесторов и лишит Европу главного рычага влияния в мирных переговорах.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с Трампом 24 февраля заявил, что Запад может законно использовать только процентные доходы от активов РФ.

Напомним, в Словакии выразили опасения, что Украина использовала войну для получения финансовой помощи.

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