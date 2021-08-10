Акция протеста против вакцинации в Лондоне: пострадал полицейский

Акция протеста против вакцинации в Лондоне: пострадал полицейский

Офицер полиции получил легкую травму лица.

Британский полицейский получил травму во время протестов против вакцинации в Лондоне.

Об этом Скотленд-Ярд информирует в Twitter.

Протестующие против вакцинации от коронавируса и санитарных ограничений прошли по центру Лондона к зданию телеканала BBC, при этом раздавая листовки и выкрикивая лозунги.

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"Офицер полиции получил легкую травму лица во время демонстрации в районе Уайт-сити, это будет расследовано", — заметили в полиции.

А из-за сильного дождя, демонстранты, которые находились у коммерческого помещения на улице Портленд-плейс, разошлись без происшествий и арестов.

Ранее во Франции около 204 тысяч человек по всей стране в третий раз вышли на марш "Свободы" против "пропусков здоровья", наличие которых вскоре станет необходимым для посещения ресторанов и других общественных мест.

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