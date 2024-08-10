Американскую авиабазу в Сирии атаковал беспилотник — СМИ

Пока нет официального сообщения об инциденте.
Авиабаза американских сил, размещенных в Сирии, подверглась атаке беспилотного летательного аппарата.
Как сообщил телеканал Al Mayadeen, на территории военного объекта в Харраб-эль-Джейре произошло несколько взрывов и вспыхнул пожар.
Мониторинговый канал Clash Report добавляет, что авиабаза армии США Хараб аль-Джир в Рмейлане на северо-востоке Сирии была обстреляна из БПЛА-камикадзе силами, поддерживаемыми Ираном.
С авиабазы, как видно за фото якобы с места происшествия, поднимается дым.
Напомним, РФ углубляет сотрудничество с Ираном и Северной Кореей, оказывающим России летальную помощь для войны против Украины.
Ранее сообщалось, что Макрон провел телефонный разговор с новым президентом Ирана.
Кроме того, мы также информировали, что "Железный купол" в Израиле может не выдержать новой атаки Ирана и "Хезболлы".
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