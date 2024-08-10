Американську авіабазу в Сирії атакував безпілотник - ЗМІ

Наразі немає офіційного повідомлення про інцидент.

Авіабаза американських сил, розміщених у Сирії, зазнала атаки безпілотного літального апарату.

Як повідомив телеканал Al Mayadeen, на території військового об'єкту в Харраб-ель-Джейрі сталося кілька вибухів та спалахнула пожежа.

Моніторинговий канал Clash Report додає, що авіабаза армії США Хараб аль-Джир у Рмейлані на північному сході Сирії була обстріляна з БПЛА-камікадзе силами, які підтримує Іран.

З авіабази, як видно за фото нібито з місце події, підіймається дим.

Нагадаємо, РФ поглиблює співпрацю з Іраном та Північною Кореєю, які надають Росії летальну допомогу для війни проти України.

Додамо, що раніше повідомлялося, що Макрон провів телефонну розмову з новим президентом Ірану.

Крім того, ми також інформували, що "Залізний купол" в Ізраїлі може не витримати нової атаки Ірану та "Хезболли".

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