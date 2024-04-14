Атака Ирана по Израилю: пострадали ли украинцы — ответил посол

При атаке на Израиль поврежден один инфраструктурный объект.
В ходе ночной атаки Ирана по Израилю пострадавших украинцев нет.
Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в комментарии Суспільному.
По его словам, сбивание воздушных целей было очень эффективным. В Тель-Авиве даже не включали сирены и оповещения воздушной тревоги.
"Точной статистики нет, но выглядит так, что абсолютное большинство ракет, выпущенных из Ирана, с территории Сирии, и из Ирака, были сбиты вне территории Израиля. В операции, кроме израильских, принимали участие британские, французские, американские военные", – отметил он.
Он добавил, что во время атаки поврежден один инфраструктурный объект на военной базе и ранена одна женщина.
"Не релевантный вопрос получили ли украинцы ранения, повреждения. Такой информации нет и, скорее всего, уже не будет", — подчеркнул дипломат.
Напомним, украинский военный объяснил, почему мир мгновенно отреагировал на атаку по Израилю, а России позволяет ежедневно убивать украинцев.
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