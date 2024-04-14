Атака Ірану по Ізраїлю: чи постраждали українці - відповів посол

Під час атаки на Ізраїль пошкоджено один інфраструктурний об'єкт.

Під час нічної атаки Ірану по Ізраїлю постраждалих українців немає.

Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі Суспільному.

За його словами, збиття повітряних цілей було дуже ефективним. У Тель-Авіві навіть не вмикали сирени й оповіщення повітряної тривоги.

"Точної статистики немає, але виглядає так, що абсолютна більшість ракет, яка була випущена з Ірану, з території Сирії, і з Іраку, були збиті поза межами території Ізраїлю. В операції, окрім ізраїльських, брали участь британські, французькі, американські військові", - зазначив він.

Він додав, що під час атаки пошкоджено один інфраструктурний об'єкт на військовій базі та поранена одна жінка.

"Не релевантне питання чи українці отримали поранення, пошкодження. Такої інформації немає і, скоріш за все, вже не буде", - підкреслив дипломат.

Нагадаємо, український військовий пояснив, чому світ миттєво відреагував на атаку по Ізраїлю, а Росії дозволяє щодня вбивати українців.

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