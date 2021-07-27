Байден объявил о завершении боевой миссии США в Ираке

Это решение не означает вывод войск США из страны.

Президент США Джо Байден в понедельник, 26 июля, объявил о намерении завершить боевую миссию в Ираке до конца этого года.

Соответствующее заявление американский лидер озвучил во время брифинга с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми, сообщает CNN.

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"Наша роль в Ираке будет заключаться в том, чтобы продолжать учения и помогать в борьбе с ИГИЛ, но до конца года мы не будем больше осуществлять боевую миссию", — отметил Байден.

Он указал, что сотрудничество двух стран в борьбе с терроризмом является "критически важным для стабильности в регионе" и "будет продолжаться, даже когда мы перейдем к этому новому этапу".

В издании отмечают, что в отличие от решения Байдена вывести все американские войска из Афганистана, завершение боевой миссии происходит по настоянию Ирака. Это решение также не означает вывод войск США из страны.

Сейчас в Ираке находятся 2,5 тыс. американских военнослужащих. Официальные лица пока отказываются сообщить, как это число изменится после объявления Байдена.

Американские войска и их союзники впервые вторглись в Ирак в 2003 году, считая, что правительство во главе с Саддамом Хусейном разработало оружие массового поражения, которое, к слову, так и не было найдено.

В Ираке объявили о победе над боевиками "Исламского государства" еще в 2017 году. Однако, террористы до сих пор продолжают свои атаки, как показал недавний теракт на рынке в пригороде Багдада, когда погибло не менее 30 человек.

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