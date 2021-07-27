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Гороскоп на 27 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 27 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Pexels

Карты Таро дают подсказки о нашем жизненном пути.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 27 июля 2021 рассказывает, что у Рыб улучшится жизненная ситуация, а Тельцам стоит раствориться в любви.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 27 июля 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Туз жезлов"

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Вы — самый огонь. В отношениях попробуйте что-то новое. На работе начните новый проект.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Туз кубков"

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Растворитесь в любви. В любви раскройте свое сердце шире. На работе прислушайтесь к интуиции.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Четверка мечей"

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Время отдохнуть. В отношениях выбирайте покой. Стоит отпроситься с работы на пол дня.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Императрица"

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Ожидайте плодов вашей деятельности. В отношениях ожидайте новые свершения. А на работе — окончание проекту.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

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Вы получите вознаграждение за свою работу. В отношениях ожидайте приятные подарки. А на работе можете просить премию.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Рыцарь мечей"

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Двигайтесь вперед изо всех сил. В отношениях может быть больно. Действуйте аккуратно на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Маг"

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Баланс — ключевое слово дня. В любви найдите золотую середину. А в движении по карьерной лестнице смело отправляйтесь вперед.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Тройка кубков"

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Иногда позволяйте себе расслабиться. В отношениях сходите на свидание. А на работе стоит отправиться на неформальную встречу.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Смерть"

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Все меняется. В любви изменения могут быть болезненными, а на работе они только помогут вашей трансформации.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

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Работайте достойно над всеми сферами вашей жизни и результат — не за горами. Верьте в это.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Паж жезлов"

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Нужно быть более настойчивыми. В отношениях проявите больше страсти. А на работе смело беритесь за что-то новое.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Туз пентаклей"

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Ситуация улучшается. В любви дела наладятся. А на работе рассматривайте финансово щедрые проекты.

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