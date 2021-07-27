В США идентифицировали последнюю жертву обвала вблизи Майами

В результате обрушения погибли 98 человек.

В американском штате Флорида в понедельник, 26 июля, идентифицировали последнюю жертву обрушения 12-этажки в Серфсайде вблизи Майами, которое произошло более месяца назад.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что погибшей оказалась 54-летняя Эстель Хедайя, ее похоронят во вторник. Вместе с женщиной из-под обломков достали тело ее подруги, адвоката и экс-коллеги из Нью-Йорка Линды Марч.

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"Двух моих прекрасных, удивительных и бесстрашных друзей спасли последними. Нужно верить, что для этого была причина, — указала американка Лия Саттон, которая знала Хедайю с рождения и считала себя ее второй матерью. — Любовь Эстель к Богу была невероятной и непоколебимой".

Всего в результате обрушения, которое стало крупнейшей чрезвычайной ситуацией в штате, не связанной с ураганом, погибли 98 человек.

Среди жертв — члены большой ортодоксальной еврейской общины, сестра первой леди Парагвая, ее семья и их няня, а также семья из четырех человек, в том числе местный продавец, его жена и две их дочери 4 и 11 лет, которых похоронили в одном гробу.

Кроме того, одной из последних идентифицировали 24-летнюю Анастасию Громову из Канады.

В пятницу, 23 июля, спасатели, которые за четыре недели прошли через более чем 14 тысяч тонн битого бетона и арматуры, покинули место обрушения. В то же время судмедэксперты и раввины продолжают работать с обломками, перевезенными на склад, пытаясь восстановить любые останки и личные вещи.

Между тем судьба места обрушения остается неизвестной. Судья, председательствующий в нескольких поданных после инцидента судебных процессах, требует, чтобы недвижимость была продана по рыночным ценам, что, по оценкам, принесло бы 100 миллионов долларов или больше. Некоторые владельцы хотят отстроить многоэтажку, а другие предлагают соорудить мемориал в память о погибших.

12-этажка Champlain Towers South, которую построили в 1981 году у побережья в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд, обвалилась в ночь на 24 июня.

в ночь на 24 июня. Поиски под завалами продолжались круглосуточно , на месте инцидента посменно работало более четырехсот спасателей.

, на месте инцидента посменно работало более четырехсот спасателей. Жителей 12-этажного дома предупреждали о повреждении здания еще в апреле.

о повреждении здания еще в апреле. Известно, что конструкция здания имела серьезные структурные повреждения и требовала интенсивного ремонта.

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