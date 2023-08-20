Беларусь снова продлила военные учения с Россией

Соседняя Беларусь вновь продлила военные учения, которые проходят совместно с вооруженными силами страны-агрессора России. Они продлятся, по меньшей мере, до 27 августа.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский гаюн".

"Исходящие 19 и 20 августа, но "Доманово", "Осиповичский" и "Обуз-Лесновский" работают без перерыва", — пишет мониторинговая группа.

Отмечается, что учения на полигонах продолжаются с 21 августа до:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 26.08;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 25.08;

полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 25.08;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 27.08;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 25.08;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 27.08;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 27.08;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 26.08;

"Обучение продолжается непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений уже 69 недель", — отмечает "Гаюн".

Как сообщалось, 18 августа в Беларусь прибыл первый военный эшелон из России для совместных учений ОДКБ, в которую также входят Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Читайте также: