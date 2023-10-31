Беспорядки в Дагестане и "украинский след": в ГУР отреагировали

Россия была и остается одним из мировых центров ксенофобии и антисемитизма. И все происходящее - дело рук российских спецслужб.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

"Россия традиционно еще с имперских времен остается одним из мировых центров ксенофобии и антисемитизма. И все эти процессы там управляются собственными спецслужбами, начиная с "черносотенцев" начала 20 века, которыми руководила царская "охранка". Сегодня ничего не изменилось. Все эти меры, которые мы видели, все эти бесчинства и провокации... это дело рук именно российских спецслужб и, конечно, Украина тут ни при чем", - подчеркнул представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

Напомним, что события в Дагестане могут стать поводом к новым погромам в РФ.

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