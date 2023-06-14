Борьба за скрепы: Госдума РФ запретила россиянам менять пол

Также в Госдуме предлагают запретить аборты в коммерческих клиниках.

Госдума РФ приняла в первом чтении "скрепный" законопроект о полном запрете смены пола.

Об этом сообщает пресс-служба парламента оккупантов.

"На пленарном заседании 14 июня принят в первом чтении проект закона, устанавливающий полный запрет на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, а также исключающий государственную регистрацию смены пола без операций", – говорится в сообщении.

После окончательного принятия документа и подписания диктатором Путиным медработникам будет запрещено делать операции по смене пола, в том числе "формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола", за исключением случаев врожденных физиологических аномалий у детей. Перечень таких аномалий будет утвержден правительством РФ. Согласие будет давать врачебная комиссия государственного учреждения здравоохранения.

Авторами инициативы являются почти 400 депутатов от всех фракций во главе со спикером Думы Вячеславом Володиным.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой не остановился на этом и предложил Минздраву РФ "взять под жесткий контроль оборот гормональных препаратов, которые используются для смены пола, и запретить аборты в коммерческих клиниках".

Ранее вице-спикер Госдумы аргументировал такой законопроект борьбой с "проникновением западной антисемейной идеологии" в Россию.

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