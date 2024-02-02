Британия осуществит пуск ядерной ракеты в ближайшие дни — СМИ

Великобритания произведет испытательный пуск ядерной ракеты впервые после неудачного запуска 2016 года.
Королевский военно-морской флот Великобритании в течение нескольких дней произведет испытательный пуск ядерного оружия.
Об этом сообщает издание The Sun.
Официальные лица выпустили предупреждение для судоходства, когда атомная подлодка HMS Vanguard вошла в Атлантику на этой неделе. В предупреждении указан предполагаемый курс ракеты к столкновению в средней Атлантике. Ракета должна пройти около 6 тысяч км, прежде чем упасть в море между Бразилией и Западной Африкой.
По данным издания, подлодка должна провести испытательный пуск невооруженной ракеты после завершения семилетнего ремонта в Плимуте. Испытание является последним препятствием для того, чтобы HMS Vanguard снова стала частью британского флота ядерного сдерживания.
Подлодка HMS Vanguard может нести до 16 ракет Trident 2 D5, каждая из которых вооружена несколькими боеголовками британского производства, более чем в 20 раз превосходящими по мощности оружие, сброшенное во время Второй мировой войны на Хиросиму и Нагасаки в Японии.
Ожидается, что подлодка сможет запустить одну невооруженную ракету с расстояния 90 км от восточного побережья США.
Угроза войны РФ и НАТО
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