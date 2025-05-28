Британская разведка рассказала, куда исчез российский генерал Суровикин

Сергей Суровикин / © Associated Press

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Российский генерал Сергей Суровикин, пропавший с публичного поля после вооруженного мятежа эксватажка группы «Вагнер» Евгения Пригожина в 2023 году, находится в Алжире.

Об этом сообщила разведка Великобритании, которая мониторила сообщения в российских медиа.

Согласно полученным данным, Суровикина заметили на официальных фото с мер в посольстве РФ в Алжире, посвященных Дню победы 9 мая. Там он фигурирует как руководитель группы российских военных специалистов.

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Генерал исчез из публичного пространства в конце июня 2023 года после неудачного мятежа Пригожина. Тогда появилась информация, что Суровикина отстранили от службы, его якобы задержала ФСБ.

Осенью 2023 г. он уже был замечен в составе делегации Министерства обороны РФ во время визита в Алжир.

Ранее сообщалось, что РФ накапливает свои силы в Курской области и пытается малыми группами проникать на территорию Украины , в частности, на Сумщину.

Мы ранее информировали, что этим летом российская оккупационная армия предпримет попытку масштабного наступления в Донецкой области, которую она пытается полностью захватить с начала войны .

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