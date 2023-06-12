Британские дайверы погибли в пожаре на яхте

В Египте три гражданина Великобритании погибли в воскресенье, 11 июня, во время пожара на яхте у побережья Красного моря.

Об этом сообщает The Guardian.

Пожар вспыхнул, когда группа отплыла к известному месту для дайвинга – рифу Эльфинстоун, примерно в 12 км от берега и в 30 км от курортного города Марса-Алам.

12 других водолазов и 14 членов экипажа судна были спасены. Причиной пожара стало короткое замыкание электросети на катере.

"В то время, когда вспыхнул пожар, 12 водолазов участвовали в брифинге (подготовка перед погружением — ред.) на борту, а пропавшие без вести, очевидно, решили не погружаться в то утро. Капитан и два гида по дайвингу пытались добраться до пропавших гостей, но были вынуждены покинуть корабль и были спасены", — сообщили власти.

Напомним, в Египте акула приплыла к берегу, потащила и съела российского туриста.

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