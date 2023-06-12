В Австралии перевернулся свадебный автобус: много погибших

В Австралии перевернулся свадебный автобус, в результате чего 10 человек погибли, еще 25 находятся в больнице.

Об этом сообщает BBC.

Авария произошла в винодельческом регионе страны – Хантер-Велли, когда пассажиры автобуса вечером возвращались со свадьбы. Молодоженов в автобусе не было.

Полиция сообщила, что уже предъявила обвинение 58-летнему водителю автобуса. Причины аварии пока неизвестны. Автобус опрокинулся при повороте на кольцевой дороге с трассой.

Напомним, на юго-западе Саудовской Аравии, в провинции Асир, произошла смертельная авария с участием автобуса – 20 человек погибли, около 30 пострадали.

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