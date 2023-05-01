Девушка превратилась в человеческую статую: что это за редкая болезнь

Карли Анротей из Сент-Луиса всегда была активным ребенком, любившим приключения. Она любила плавать, бегать и играть в футбол. Когда ей исполнилось 5 лет, жизнь уже не была такой, как раньше.

Однажды врачи заметили, что большие пальцы на ногах Карли короче других. Это произошло потому, что у нее отсутствовали определенные кости, что привело врачей к очень редкой и прогрессивной болезни.

Карли стала одной из примерно 800 человек, у которых диагностировали прогрессивную осифицирующую фибродисплазию. Лекарства от этой болезни нет, и средняя продолжительность жизни пациентов составляет примерно 40 лет.

Болезнь часто называют "синдромом каменного человека", поскольку он заставляет мышцы и ткани превращаться в кости. Впоследствии эти новые кости образуют второй скелет, который сильно тормозит подвижность.

Поскольку суставы девушки обычно находятся в заблокированном состоянии, Карли не может поднять руки над головой, согнуться в талии или стать на две ноги. По словам Barcroft TV, “ее спина – это “слой кости”, она использует инвалидную коляску, чтобы передвигаться, и живет в состоянии постоянной физической боли и слабости. Даже мельчайшая травма может повлечь за собой формирование и рост дополнительных костей внутри ее тела".

Карли сейчас за 20. Она научилась приспосабливаться к своим ограничениям и вносить коррективы, чтобы она могла жить максимально активной и нормальной жизнью.

Напомним, что в Израиле разоблачены воспитательницы-садистки. Они отправлены за решетку. В частности, владелицы детсада "Тули" Литаль Барси уже предъявили обвинения, она ожидает приговора.

Читайте также: