"Для нас это очень выгодно": Буданов высказался о рейде российских добровольцев

Глава ГУР Кирилл Буданов высказался о рейдах Легиона "Свобода России", Русского добровольческого корпуса и батальона "Сибирь" на территории России. Он подчеркнул, что это по состоянию на сегодняшний день для нас очень выгодно, ведь добровольцы смогли растянуть группировки россиян, отвлечь их силы из боев на фронте на оборону своих пограничных рубежей.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Что касается деятельности ЛСР, РДК, "Сибирь" и других добровольческих формирований – они воюют за свое государство. Кое-что им удается, кое-что не удается, но они не оставляют своей работы. Это второй год подряд в одном и том же месте происходят события, которые происходят, что говорит о систематичности их подхода. Когда изменится ситуация на фронте, им станет легче продвигаться дальше и добиваться своей цели", — добавил он.

Буданов подчеркнул, что в то время, когда идет максимальное напряжение на фронте в Украине, облегчится ситуация для деятельности российских добровольческих формирований по восстановлению, отражению своего государства.

По его словам, когда радикально начнутся перемены, и Россия будет вынуждена отходить, отступать, они тоже сделают свое дело.

Глава ГУР также согласился, что добровольцам кое-где удалось сорвать так называемый процесс "выборов" президента России.

"Белгородская область показала официально один из самых высоких показателей по количеству голосующих. Кстати, они не скрывают этого. Была объявлена в пограничье принудительная эвакуация, в самом городе Белгород — продолжается и сейчас добровольная эвакуация, людей активно оттуда вывозят. Все видели, что улицы Белгорода были пусты в тот день. А ЦИК показал одну из самых высоких явок в РФ. Так вопрос – они сорвали выборы в том регионе или нет? Очевидно, что сорвали. Это достаточно позитивно для нас, что Россия показывает на черное белое", — отметил Буданов.

Буданов также ответил, могут ли сейчас российские добровольцы дойти до Москвы.

"Сейчас они до Москвы с оружием в руках, к сожалению, не могут дойти. В этом я уверен. Но со временем. когда ситуация будет это разрешать, они свою роль сыграют", — резюмировал Кирилл Буданов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАСТУПЛЕНИЕ на КИЕВ, КОЛИЧЕСТВО РАКЕТ у врага и продвижение РДК! БУДАНОВ ответил на острейшие вопросы

Напомним, Буданов прокомментировал слова Макрона о наступлении оккупантов на Киев.

Читайте также ведущие новости дня: