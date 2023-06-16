Ехали в казино: в жутком ДТП погибли 15 человек

Что стало причиной аварии – пока неизвестно.

На юге канадской провинции Манитоба произошло жуткое ДТП. В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика. Погибли 15 человек.

Об этом сообщает NBC.

В автобусе, который направлялся в местное казино, находились 25 человек.

В результате столкновения 15 человек погибли. Еще 10 получили ранения и были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Водители обоих транспортных средств выжили, им оказывают медицинскую помощь.

Полиция изучает и анализирует обстоятельства ДТП. Пока неизвестно, кто виновник смертельной аварии.

Напомним, в Австралии опрокинулся свадебный автобус, в результате чего 10 человек погибли, еще 25 находятся в больнице.

А на юго-западе Саудовской Аравии, в провинции Асир, произошла смертельная авария с участием автобуса – 20 человек погибли, около 30 пострадали.

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