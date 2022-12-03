Эксперт рассказал, может ли РФ производить истребители МиГ — носители ракет "Кинжал"

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что производство истребителей МиГ в России мертвое. Более того — ряд таких самолетов уже даже непригодны к ремонту.

Так эксперт прокомментировал новость о том, что в Приморье разбился российский МиГ-31.

По его словам, "каждая такая потеря для россиян безвозвратна и подчеркивает их позорное положение страны, устраивающей пиар на авиации, но не способной строить новые истребители определенного типа".

"Русская авиация потеряла не возобновляемую боевую единицу. На сегодняшний день в России отсутствует производство МиГ-31. Отсутствует оно от 1994 года и восстановление его невозможно, поскольку все технические и технологические линии давно утрачены. Именно поэтому потеря данного истребителя куда более болезненна, чем потеря" Су-30 или Су-34 или даже Су-35", – уверен эксперт.

Эксперт также подчеркнул, что производство МиГ-29 сейчас также приостановлено из-за отсутствия соответствующих возможностей, а широко разрекламированных МиГ-35 (модернизированный Миг-29) с 2007 года выпустили лишь шесть единиц.

Напомним, в Приморском крае России разбился истребитель МиГ-31. Экипаж судна катапультировался, самолет упал в безлюдном месте, поэтому никто не пострадал. В то же время в пресс-службе Восточного военного округа уточнили, что машина выполняла учебно-тренировочный полет без боекомплекта.