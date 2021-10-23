Эрдоган поручил объявить 10 послов персонами нон грата и выдворить из страны

Раньше дипломаты поддержали обращение с требованием освободить оппозиционного активиста.

В Турции должны объявить персонами нон грата 10 иностранных послов и выслать их из страны.

Такое распоряжение МИД в субботу, 23 октября, дал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Daily Sabah.

"Я приказал нашему министру иностранных дел как можно скорее объявить этих 10 послов персоной нон грата", — сказал Эрдоган, имея в виду термин, используемый в дипломатии, который означает первый шаг к изгнанию.

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Речь идет о послах США, Германии, Канады, Франции, Швеции, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии. 18 октября эти дипломаты опубликовали совместное заявление с призывом к Турции "скорейшим образом и справедливо решить вопрос Кавалы". Оппозиционный активист и меценат Осман Кавалы находится в тюрьме и ожидает приговора суда. Четыре года назад его обвинили в попытке свержения правительства. В прошлом году оправдали, но сразу арестовали по новому обвинению в причастности к попытке госпереворота 2016 года, передает журналист ТСН.

Совместное заявление послов Эрдоган назвал грубым вмешательством во внутренние дела, а дипломатов приказал объявить персонами нон-грата.

Раньше сообщалось, что Украина и Турция объединяют усилия для противодействия России. Это можно было бы смело назвать началом нового альянса безопасности Киева и Анкары, что очень злит Москву. Турция уже пошатнула позиции России на Кавказе, помогла Азербайджану выиграть войну за Нагорный Карабах. Сейчас разворачивается борьба за Черное море, которое Кремль хочет превратить в свое внутреннее озеро. ТСН.ua узнавал, как Турция может помочь Украине выиграть в войне против России.

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