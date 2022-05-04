ЕС может ввести санкции против московского патриарха Кирилла — СМИ

ЕС может ввести санкции против московского патриарха Кирилла — СМИ

Против главы РПЦ патриарха Кирилла, поддерживающего войну и убийства украинцев, Европейский союз может ввести санкции.

По данным СМИ, на этом настаивает Литва.

Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на документ.

"ЕС предлагает ввести санкции против главы Русской православной церкви", – говорится в сообщении.

Ранее с таким предложением выступил глава иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, предложивший ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла из-за поддержку войны России против Украины.

"Да. Такое предложение существует, но поскольку сейчас идет обсуждение общей позиции, у нас нет окончательных ответов, можно ли это сделать", — сказал министр.

Стоит отметить, что московский Патриарх Кирилл продолжает поддерживать убийства и зверства российских оккупантов в Украине. Священнослужитель каждый раз придумывает новые оправдания для зверств военных РФ против украинцев.

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