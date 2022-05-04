ЄС може запровадити санкції проти московського патріарха Кирила - ЗМІ

ЄС може запровадити санкції проти московського патріарха Кирила - ЗМІ

Проти голови РПЦ патріарха Кирила, який підтримує війну та вбивства українців, Європейський союз може запровадити санкції.

За даними ЗМІ, на цьому наполягає Литва.

Про це повідомляє інформаційне агентство AFP з посиланням на документ.

"ЄС пропонує запровадити санкції проти глави Російської православної церкви", - йдеться у повідомленні.

Раніше з такою пропозицією виступив очільник Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, який запропонував ЄС запровадити санкції проти патріарха Кирила за підтримку війни Росії проти України.

"Так. Така пропозиція існує, але оскільки зараз йде обговорення спільної позиції, у нас немає остаточних відповідей, чи можна це буде зробити", - сказав міністр.

Варто зазначити, московський Патріарх Кирило продовжує підтримувати вбивства та звірства російських окупантів в Україні. Священнослужитель щоразу вигадує нові виправдання для звірств військових РФ проти українців.

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