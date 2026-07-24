"Это иллюзия": Маск возмутил новым заявлением об уступках России в войне

Американский миллиардер Илон Маск / © Associated Press

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Американский миллиардер Илон Маск считает, что Россия не согласится на полный вывод войск из Украины. По его мнению, реальное завершение войны возможно только через определенные уступки Москве.

Об этом бизнесмен рассказал в интервью The Economist.

Маск заявил, что уже длительное время выступает за мирное урегулирование и ранее высказывал мнение о необходимости определенных уступок Москве.

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«Это иллюзия, что Россия должна полностью вывести войска, но это нереалистично. Я долгое время выступаю за мир. Несколько лет назад писал, что действительно необходимы определенные уступки России. Это не пророссийская позиция. Я просто прагматик«, — высказался миллиардер.

Также он отметил, что фронт в Украине «не двигается уже два-три года», в то же время, по словам Маска, на передовой «ежедневно гибнет много людей».

Говоря о российско-украинской войне, бизнесмен выразил надежду, что мирное соглашение будет заключено в ближайшее время.

«Меня очень возмущают высокомерные дипломаты, которые устраивают роскошные ужины, пока люди гибнут на передовой, и разглагольствуют о том, что Россия должна уйти из Украины, но сами ехать в Россию не собираются», — добавил предприниматель.

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Напомним, накануне госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что быстрого мира в Украине не будет, но Вашингтон готов помочь в завершении войны, если появятся соответствующие условия и компромиссные идеи, приемлемые для обеих сторон. По словам Рубио, предыдущие усилия были безрезультатны, однако США продолжат искать новые пути для урегулирования.

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