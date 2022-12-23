Евросоюз лишит Венгрию части финансирования: что произошло

Европейский союз приостановит большую часть финансирования для Венгрии. Ведь Будапешт не выполняет условия, которые обеспечили бы независимость судебной системы, академическими свободами и системой предоставления убежища.

Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что Еврокомиссия достигла общего соглашения с Будапештом по финансированию. Впрочем, основная часть – 22 млрд евро, пока не может быть выплачена. Поскольку правительство Виктора Орбана не выполнит ряд условий верховенства права, что, в частности, связано с судебной системой и борьбой с коррупцией на высоких уровнях.

В Брюсселе также отмечают, что некоторые выплаты будут прекращены из-за закона о дискриминации людей на основе их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

К слову, 22 млрд евро — средства, предназначенные для программ, касающихся посещения для обездоленных детей, модернизации железнодорожного транспорта, доступа к широкополосной связи и помощи регионам, пострадавшим от закрытия угольных электростанций.

Между тем, издание Financial Times пишет, что уже долгое время борется с Брюсселем из-за собственных проблем с верховенством права. Такая репутация Венгрии чревата справедливым и прозрачным распределением денег налогоплательщиков ЕС.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европу во вмешательстве в войну в Украине. Мол, большая часть Европы уже воюет, потому что посылает Украине деньги и оружие или учит украинских солдат.

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