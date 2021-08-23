Французы с уважением называли его — "Украинец": в Париже умер Орест Билак

Прощание с Орестом состоится 24 мая, в День Независимости Украины.

В Париже на 96 году жизни скончался последний участник походных групп ОУН "Буковинский курень" Орест Билак.



Об этом на своей странице в соцсети написал глава Организации украинских националистов Богдан Червак.

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Орест Билак родился в селе Ривня в Черновицкой области. Участвовал во Второй мировой войне. После того, как немцы разгромили подол, покинул Украину и начал воевать на стороне французских сил сопротивления.



"Господин Орест имеет немало боевых наград от французского государства, в частности орден Почетного легиона, медаль "Благодарность нации", Военный крест 1939-1945 с позолоченной пальмовой ветвью. Французы с уважением называли его — "Украинец". Похороны состоятся во вторник, 24 августа на День Независимости Украины. Герои не умирают ", — написал Богдан Червак.



Напомним, что из-за болезни сердца умер американский актер украинского происхождения, а также самый высокий человек в мире Игорь Вовковинский.

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