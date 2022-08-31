"Газпром" полностью прекратил поставки по "Северному потоку"

Российский газовый монополист "Газпром" полностью прекратил поставки трубопроводом "Северный поток".

Об этом сегодня, 31 августа, заявили в компании.

"Поставка по "Северному потоку" полностью прекращена, сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 августа цены на будущие поставки природного газа в Европе впервые с марта установили рекорд. Европейские государства уже разрабатывают планы экономии газа, готовясь к зиме, и пытаются накопить как можно больше топлива в хранилищах. В то же время все равно остается угроза необходимости введения ограничений на потребление газа.

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