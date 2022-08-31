Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Газпром" полностью прекратил поставки по "Северному потоку"

Дата публикации
Просмотры
2477
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Газпром" полностью прекратил поставки по "Северному потоку"

Фото: Associated Press

Поставки полностью прекращены.

Российский газовый монополист "Газпром" полностью прекратил поставки трубопроводом "Северный поток".

Об этом сегодня, 31 августа, заявили в компании.

"Поставка по "Северному потоку" полностью прекращена, сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 августа цены на будущие поставки природного газа в Европе впервые с марта установили рекорд. Европейские государства уже разрабатывают планы экономии газа, готовясь к зиме, и пытаются накопить как можно больше топлива в хранилищах. В то же время все равно остается угроза необходимости введения ограничений на потребление газа.

В Болгарии протестуют против газовых договоров с "Газпромом"

В Болгарии протестуют против газовых договоров с "Газпромом"

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация