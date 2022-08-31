"Газпром" повністю припинив постачання "Північним потоком"

Російський газовий монополіст "Газпром" повністю припинив постачання трубопроводом "Північний потік".

Про це сьогодні, 31 серпня, заявили в компанії.

"Постачання по "Північному потоку" повністю припинено, сьогодні розпочинаються планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 серпня ціни на майбутні поставки природного газу у Європі вперше від березня встановили рекорд. Європейські держави вже розробляють плани економії газу, готуючись до зими, й намагаються накопичити якомога більше пального у сховищах. Водночас однаково залишається загроза необхідності запровадження обмежень на споживання газу.

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