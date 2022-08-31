У селищі Красногвардійське в Криму палає нафтобаза: відео

Сьогодні, 31 серпня, у селищі Красногвардійське в Криму горить нафтобаза.
Над селищем здіймається стовп чорного диму.
Про це поінформувало Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"У Криму в селищі Красногвардійське горить нафтобаза. Знову куріння в невстановленому місці?", - йдеться у повідомленні.
Про пожежу на нафтобазі також повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук. Він зазначив, що хоч там народився, але то, на жаль, "не його рук справа".
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