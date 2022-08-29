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До України йде різке похолодання: коли чекати на зниження температури

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До України йде різке похолодання: коли чекати на зниження температури

Фото: УНІАН

Початок осені буде холодним.

До України йде значне похолодання - температура повітря на початку вересня знизиться на 3-7°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 1 вересня температура вночі становитиме 11-16°, вдень 17-22°, на півдні та сході вночі 16-21°, вдень 23-28°.

2-3 вересня температура вночі опуститься до 5-11°, вдень буде 16-22°, у південних та південно-східних областях вночі 10-16°, вдень 20-26°, в Криму вночі 14-19°, вдень 23-28°.

У Києві 1-4 вересня температура вночі коливатиметься в межах усього 8-10°, вдень буде близько 20°.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
6684
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