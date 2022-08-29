В Украину идет резкое похолодание: когда ждать снижения температуры

В Украину идет значительное похолодание – температура воздуха в начале сентября снизится на 3-7°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 1 сентября температура ночью будет составлять 11-16°, днем 17-22°, на юге и востоке ночью 16-21°, днем 23-28°.

2-3 сентября температура ночью опустится до 5-11°, днем будет 16-22°, в южных и юго-восточных областях ночью 10-16°, днем 20-26°, в Крыму ночью 14-19°, днем 23-28°.

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В Киеве 1-4 сентября температура ночью будет колебаться в пределах всего 8-10°, днем будет около 20°.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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